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26. 11. 2018

Полиция допросила премьера Чехии из-за поездки его сына в Крым

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш побывал на допросе в полиции в связи с поездкой его сына в аннексированный Крым. Об этом сообщает Seznam в понедельник, 26 ноября.

"Премьер Бабиш провел в полиции два часа. Отвечал на вопросы по делу своего сына", – говорится в сообщении.

При этом глава правительства постарался избежать встречи с журналистами, которые поджидали его у полицейского участка.

На прошлой неделе чешская полиция начала допросы по делу Андрея Бабиша. В частности, в минувший вторник показания давали репортеры, которые предоставили видео-запись рассказа Бабиша-младшего о том, что его якобы прятали в Крыму, чтобы он не давал показания по коррупционному скандалу, в котором замешан его отец.

После того, как эта информация стала известно, в Чехии начались массовые протесты с требованием отставки Андрея Бабиша. Однако чешской оппозиции не удалось отправить премьера в отставку.

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Источник: korrespondent.net

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