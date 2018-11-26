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26. 11. 2018

Конфликт в Черном море: Берлин предложил посредничество

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин может стать посредником между Москвой и Киевом при решении конфликта в Керченском проливе. Об этом он заявил в понедельник, 26 ноября, на пресс-конференции в Мадриде, сообщает РИА Новости.

"Мы дали понять обеим сторонам, что призываем их придерживаться сдержанной позиции, и, если будет необходимо, мы выступим посредником, чтобы этот конфликт не превратился в серьезный кризис", - заявил Маас.

При этом ситуацию в Азове он назвал "очень беспокойной".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Петром Порошенко также выразила обеспокоенность в связи с инцидентом в Керченском проливе и пообещала сделать все для деэскалации конфликта.

Также в НАТО и ЕС сделали заявление по конфликту на Азове..

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Источник: korrespondent.net

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