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26. 11. 2018

Россия направила Украине ноту протеста из-за событий в Керченском проливе

Временному поверенному в делах Украины в России Руслану Нимчинскому на встрече в МИД РФ был заявлен решительный протест из-за инцидента в районе Керченского пролива. Ему была вручена нота.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ в понедельник, 26 ноября.

"26 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Р. М. Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море", – говорится в сообщении.

Также российские дипломаты выразили "возмущение по поводу недопустимых нападений украинских радикалов на дипломатические представительства России в Украине".

В МИД РФ отметили, что в ходе встречи было особо подчеркнуто, что "вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне".

Напомним, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из Одессы в Мариуполь.

Позже стало известно о захвате трех украинских кораблей.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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Источник: korrespondent.net

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