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26. 11. 2018

Протест "евробляхеров": на границе с Польшей начали пропускать авто

Во Львовской области в понедельник, 26 ноября, участники акции протеста частично разблокировали движение через пункты пропуска на украинско-польской границе. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на патрульную полицию области.

По данным ведомства, на КПП Краковец протестующие начали пропускать автобусы. На КПП Шегини каждые полчаса пропускают по несколько авто. Ситуация с пропуском транспорта в пункт пропуска Рава-Русская остается без изменений.

Другие пункты пропуска на госгранице с Польшей полностью разблокированы.

Напомним, в пунктах пропуска на границе Украины с Польшей по состоянию на 15:00 наблюдалось увеличение автомобильных очередей.

Также сообщалось, что 25 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали блокировать пункты пропуска на западном участке границы. 

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Источник: korrespondent.net

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