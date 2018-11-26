Совбез ООН проводит экстренное заседание по Украине

Совет Безопасности ООН вечером в понедельник, 26 ноября, проводит экстренное заседание по ситуации в Украине, связанное с последним развитием событий в Черном и Азовском морях. Обсуждения проходят в открытом формате и транслируются в режиме онлайн на официальном сайте ООН.
Ожидается, что в ходе обсуждений в понедельник перед членами Совбеза ООН выступит также украинская делегация.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость