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26. 11. 2018

Убийство Хашукджи: турецкая полиция обыскала виллы

Турецкая полиция в понедельник, 26 ноября, обыскала две виллы на северо-западе Турции в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает AP со ссылкой на губернатора провинции Муаммера Эррола.

Отмечается, что турецкая полиция со служебными собаками провела обыски в двух близлежащих виллах на северо-западе Турции, в провинции Ялова.

По данным турецкого информагентства Anadolu, криминалисты вместе с другими следователями окружили одну из вилл возле города Термал, но позже расширили обыск до соседней виллы.

По информации турецких СМИ, следователи искали останки тела Хашукджи.

Ранее Франция наложила санкции на 18 саудитов за убийство Джамаля Хашукджи.

Появились новые подробности убийства журналиста Хашукджи

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Источник: korrespondent.net

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