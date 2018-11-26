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26. 11. 2018

В НАТО сделали экстренное заявление

Государства-члены НАТО не видят оправдания применению военной силы Россией против украинских судов в Керченском проливе в воскресенье.Об этом в понедельник, 26 ноября, на пресс-конференции в Брюсселе после экстренного заседания комиссии Украина-НАТО заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, пишет Европейская правда.

По его словам, во время заседания Украина представила очень подробную информацию о вчерашнем инциденте.

"На этой встрече все союзники выразили полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты и свободу судоходства для Украины в Азовском море и Керченском проливе. Нет оправдания применению военной силы против украинских судов и служащих ВМС", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что НАТО призывает Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она вчера захватила.

Ранее президент Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО.

Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.

Позже ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Также в Кремле инцидент в Керченском проливе назвали "опасной провокацией Киева".

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Источник: korrespondent.net

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