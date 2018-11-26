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26. 11. 2018

На берег Белого моря выбросился кит

Жители деревни Лопшеньга Приморского района Архангельской области РФ обнаружили на берегу Белого моря выброшенного штормом редкого кита – высоколобого бутылконоса.

Об этом сообщается на сайте национального парка Русская Арктика в понедельник, 26 ноября.

По словам замдиректора этого парка Ивана Мизина, увидеть высоколобого бутылконоса в Белом море – большая редкость.

"Можно с уверенностью говорить о том, что животное проникло через Баренцево море. В целом же миграции и обитание бутылконосов в водах российской Арктики мало изучены. Поэтому любые сведения о его встречах и возможность увидеть пусть даже погибшее животное очень важны", – сказал Мизин и отметил, что в последний раз подобное свидетельство было зарегистрировано в Белом море в прошлом веке.

В свою очередь пресс-служба Кенозерского национального парка сообщила, что длина бутылконоса составила 9,2 метра, размах хвостового плавника 2,3 метра, обхват в районе грудного плавника – 5 метров.

Высоколобый бутылконос обитает на севере Атлантического океана до уровня полярных льдов. Он известен своей способностью погружаться на большие глубины, питается преимущественно кальмарами. Этот вид кита занесен в Красную книгу.

Ранее в Аргентине 30 волонтеров на протяжении двух дней помогали выброшенному на берег горбатому киту вернуться в море. Животное закрепили с помощью специальной упряжи, которую соединили с подъемным краном, чтобы приподнять кита. Когда он оказался в воде, лодка помогла ему вернуться в море.

Также сообщалось, что впервые за 40 лет было совершено убийство синего кита, находящегося под угрозой исчезновения. 30-метровую особь выловила китобойная компания Hvalur HF, которая принадлежит одному из самых богатых людей в Исландии Кристьяну Лофтссону.

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Источник: korrespondent.net

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