ФСБ показала видео "допроса" украинских моряков

ФСБ России обнародовала видеозапись "допроса" трех пленных украинских моряков с кораблей, которые были задержаны во время нападения в Азовском море. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 26 ноября.

Утверждается, что на видеозаписи капитан 3-го ранга Владимир Лисовой, матрос Сергей Цибизов и член экипажа бронекатера Никополь Андрей Драч.

Моряки рассказывают, что они якобы были "неоднократно предупреждены" о запрете входить в Керченский пролив и "намеренно игнорировали" предупреждения. По их словам, на борту кораблей находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами.

Напомним, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из Одессы в Мариуполь.

Позже стало известно о захвате трех украинских кораблей.

В свою очередь, в ФСБ РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Также стало известно, что сотрудники ФСБ опросили украинских моряков.

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Источник: korrespondent.net