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27. 11. 2018

В Нью-Йорке автомобиль въехал в пешеходов


Один человек погиб, шестеро пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел вечером 26 ноября в квартале Чайнатаун на Манхэттене.

По данным источников телеканала в полиции, наезд мог быть совершен преднамеренно, однако версия террористической атаки не рассматривается.
 

Breaking: One dead and multiple injured after a van crashed into pedestrians in the Lower Manhattan area of New York City. The driver stayed on the scene and criminality is not suspected. pic.twitter.com/EbneISxVSi

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 27 ноября 2018 г.

Напомним, летом автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Теракт унес жизни девяти человек, в том числе террористов. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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Источник: korrespondent.net

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