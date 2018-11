В Нью-Йорке автомобиль въехал в пешеходов

Один человек погиб, шестеро пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел вечером 26 ноября в квартале Чайнатаун на Манхэттене.

По данным источников телеканала в полиции, наезд мог быть совершен преднамеренно, однако версия террористической атаки не рассматривается.



Breaking: One dead and multiple injured after a van crashed into pedestrians in the Lower Manhattan area of New York City. The driver stayed on the scene and criminality is not suspected. pic.twitter.com/EbneISxVSi