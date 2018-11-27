В Тихом океане произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник, 27 ноября, в Тихом океане у берегов Фиджи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения располагался в 325 километрах к востоку от столицы Фиджи, города Сува, где проживают 77 тысяч жителей.
Данных о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, ранее у побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Кроме того, Иран всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,4.
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Источник: korrespondent.net
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