В Тихом океане произошло сильное землетрясение



Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник, 27 ноября, в Тихом океане у берегов Фиджи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 325 километрах к востоку от столицы Фиджи, города Сува, где проживают 77 тысяч жителей.

Данных о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ранее у побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Кроме того, Иран всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,4.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net