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27. 11. 2018

У посольства РФ в Варшаве прошла акция протеста


Жители Польши вечером 26 ноября вышли на митинг перед посольством России в Варшаве в знак протеста против конфликта в Керченском проливе, сообщает Associated Press.

У диппредставительства собрались около двухсот человек. Большинство из них – представители диаспоры украинцев, живущих в Варшаве. Протестующие забросали посольство желто-голубыми красками. Во время митинга произошло несколько стычек с полицией.

Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В связи обострением ситуации президент Петр Порошенко созвал военный кабинет, СНБО и направил в Верховную Раду предложение о введении военного положения на 60 дней. 26 ноября парламент принял законопроект о введении военного положения в Украине на 30 дней.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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Источник: korrespondent.net

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