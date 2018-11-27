Во Франции арестован депутат по подозрению в шпионаже для КНДР

Главное управление внутренней безопасности МВД, выполняющее во Франции функцию контрразведки, арестовало Бенуа Кеннеди, депутата Сената - верхней палаты парламента страны - по подозрению в шпионаже в пользу Северной Кореи. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в системе судопроизводства.

Следователи в ходе допросов установят ценность той информации, которую обвиняемый мог передать Пхеньяну. Мужчину взяли под стражу 25 ноября. Предварительное расследование по его делу велось с марта.

Кеннеди занимал один из постов в сенатском управлении архитектуры, культурного наследия и садов. В его компетенцию входили управленческие и финансовые вопросы.

Как уточняют редакторы новостной программы Quotidien французского телеканала TMC, бюро Кеннеди в Сенате обыскано.

Бенуа Кеннеди - выпускник французского элитарного государственного учреждения - Национальная школа экономики в Париже. Ему принадлежат несколько печатных работ по КНДР. Он неоднократно посещал Корейский полуостров и возглавлял Ассоциацию франко-корейской дружбы.

Ранее два офицера военной разведки Китая и шесть хакеров пытались получить доступ к системам аэрокосмических компаний.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net