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27. 11. 2018

Возле ООН протестовали против ситуации в Азове

Возле штаб-квартиры Организации объединенных наций прошла акция против агрессии Российской Федерации в связи с ситуацией в Азовском море. Как сообщает Голос Америки, на улицах Нью-Йорка и под стенами здания проходила акция протеста в поддержку Украины.

Так, украинская община Нью-Йорка призвала к протестам в знак солидарности с Украиной.

Участники акций требовали от международного сообщества и правительства США проявить поддержку Украине и осудить действия со стороны России.

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Ранее жители Польши вышли на митинг перед посольством России в Варшаве в знак протеста против конфликта в Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net

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