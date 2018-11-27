В Бразилии разбился самолет: четыре жертвы

На востоке Бразилии во время посадки потерпел крушение двухмоторный самолет - погибли четыре человека. Как сообщает местное издание Folha, инцидент произошел в муниципалитете Жекитаи, штат Минас-Жерайс.

По данным СМИ, самолет вылетел из аэропорта Пампулха в Белу-Оризонти. На его борту находились четыре человека - два пилота, владелец воздушного судна и его супруга.

По предварительной информации, самолет упал при заходе на посадку. Причины катастрофы будут изучать специалисты Центра расследований и предотвращений авиационных происшествий.

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Источник: korrespondent.net