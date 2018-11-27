Япония купит у США больше 140 истребителей F-35

Правительство Японии изучает возможность приобретения у США 142 малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом сообщает японское издание Nikkei Asian Review во вторник, 27 ноября.
По его данным, первоначально Токио намеревался закупить у Вашингтона 42 самолета F-35, однако в итоге решил внести изменения в планы.
Потенциальная стоимость сделки составляет $8,8 млрд. Часть из закупленных F-35 должна заменить истребители F-15, стоящие на вооружении Японии, уточняет газета.
Nikkei отмечает, что планы Токио приобрести F-35 являются ответом как на укрепление КНР своих вооруженных сил, так и на требования президента США Дональда Трампа увеличить масштабы закупок Японией американских товаров
Ранее Минобороны Великобритании заключило контракт на покупку 17 американских истребителей F-35B.
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Источник: korrespondent.net
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