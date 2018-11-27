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27. 11. 2018

В Польше за коррупцию задержали экс-главу финрегулятора

Польское антикоррупционное бюро (CBA) задержало бывшего руководителя Комиссии по финансовому надзору (KNF) Марека Хшановского. Как сообщает агентство Reuters во вторник, 27 ноября, ему будет предъявлено обвинение в прокуратуре.

Хшановский подал в отставку с поста главы регулятора ранее в этом месяце после того, как бизнесмен Лешек Чарнецкий обвинил его в вымогательстве выплаты сотен миллионов долларов адвокату за "поддержку". Хшановский отвергает обвинения, но Чарнецкий записал разговор с Хшановским и опубликовал его.

"Задержанный бывший глава KNF будет доставлен в прокуратуру в Катовице, где ему предъявят обвинения", - сказал представитель CBA.

Хшановского, бывшего банкира центробанка, выдвинула на должность в 2016 году правящая партия "Право и справедливость" (PiS), которая заявила, что одним из столпов ее фискальной политики будет борьба с коррупцией при сборе налога на добавленную стоимость.

Напомним, в июле правоохранители задержали руководителя подразделения ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 500 тыс. гривен взятки у предпринимателя.

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Источник: korrespondent.net

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