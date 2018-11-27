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27. 11. 2018

В Кремле ответили на призыв Помпео о переговорах Путина с Порошенко

Ситуация в Керченском проливе не нуждается в прямых переговорах Путина и президента Украины Петра Порошенко. Об этом во вторник, 27 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал, комментируя призыв госсекретаря США Майка Помпео провести прямые переговоры Владимира Путина и Петра Порошенко для урегулирования вопроса.

"Собственно, ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы Российской Федерации", - заявил Песков.

Он также анонсировал заявление Путина относительно инцидента в Керченском проливе.

"В ближайшие дни позиция президента будет озвучена, - сказал Песков.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео призвал президента Украины и России к прямым переговорам после конфликта, произошедшего в Керченском проливе. 

Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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Источник: korrespondent.net

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