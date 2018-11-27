Лента RSS
Подписаться на ленту
27 ноября 2018, вторник, 13:57
-2°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
27. 11. 2018

В Австралии пилот уснул за штурвалом и пролетел мимо аэропорта

Пилот австралийского чартерного грузового рейса уснул за штурвалом и пролетел мимо нужного аэропорта почти 50 километров. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает BBC.

Австралийское бюро по безопасности на транспорте начало расследование инцидента. Рейс Vortex Air пролегал из Девонпорта в Тасмании на соседний остров Кинг.

Согласно данным бюро, это был один из семи рейсов самолета в сутки.

Двухмоторный Piper PA-31 Navajo VH-TWU был построен в 1975 году и может перевозить одновременно до девяти пассажиров, но в этом полете на борту находился только пилот.

После того, как он заснул, самолет на автопилоте пролетел 46 километров, прежде чем он сделал крюк и приземлился в пункте назначения.

Следователи классифицировали инцидент как "серьезный оперативный инцидент". Они начали сбор доказательств и предварительно намерены отчитаться в марте 2019 года. В Vortex Air от комментариев отказались.

 

Как сообщалось, Japan Airlines за год отстранила от полетов 19 нетрезвых пилотов.

Ранее в Финляндии сняли с рейса пилота авиакомпании Norwegian, заподозренного в употреблении алкоголя или наркотиков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Вот что за фигня?!
- Что?
- Пытаешься нормально провести время, отдохнуть хорошенько с ними, куда-нибудь съездить, а они просто мимо проходят!
- Ты о ком?
- О выходных!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.