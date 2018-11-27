В ЕС передумали отменять перевод часов в 2019 году - СМИ

Министры стран Европейского Союза готовы призвать Брюссель отложить план об отмене перехода на летнее время до 2021 года. Об этом говорится в проекте текста, подготовленном председательствующей в ЕС Австрией, сообщает во вторник, 27 ноября, издание Politico.

"Доказательства того, превосходят ли преимущества летнего времени неудобства, связанные с изменением времени два раза в год, не являются достаточными", - говорится в подготовленном Австрией тексте.

В докладе, который будет обсуждаться министрами транспорта, содержится призыв провести в 2026 году обзор того, как работает переход на стандартное время в течение целого года.

Теперь страны до конца вторника могут возразить против подготовленного текста. Несколько стран планируют провести национальные консультации, чтобы решить, следует ли переходить на постоянное летнее или зимнее время.

Отмечено, что несколько стран ЕС, включая Португалию, Грецию и Нидерланды, поддерживают перевод часов дважды в год или требуют дополнительной информации, чтобы оправдать отказ на национальном уровне.

В сентябре президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с инициативой о прекращении перехода на летнее время и предоставил странам крайний срок до апреля 2019 года, чтобы принять решение о том, на каком времени они хотят остаться.

Напомним, более 80% участников опроса, проведенного Еврокомиссией, проголосовали за отмену перехода на зимнее и летнее время.

Также сообщалось, что Украина может отказаться от перехода на летнее время вслед за ЕС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net