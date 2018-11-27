Генсек ООН отреагировал на конфликт в Черном море

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность инцидентом с захватом украинских судов в районе Керченского пролива. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает пресс-служба Генсека ООН.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен инцидентом 25 ноября вблизи Крымского полуострова в Черном море во время подхода к Керченскому проливу с привлечением украинских и российских судов. Он подчеркивает немедленную необходимость избежать любого риска дальнейшей эскалации ситуации", - говорится в заявлении.

Как сообщается, Генсек настоятельно призвал обе стороны "проявить максимальную сдержанность и немедленно принять меры для устранения этого инцидента и уменьшения напряженности всеми имеющимися мирными средствами, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций".

"Он подчеркивает необходимость полностью уважать права и обязанности всех заинтересованных сторон в соответствии с международными документами. Суверенитет и территориальная целостность Украины, в пределах ее международно признанных границ, согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, также должны полностью уважаться", - говорится в заявлении.

Напомним, из-за эскалации в Черном море 26 ноября было созвано экстренное заседание Совбеза ООН.

Члены Совета Безопасности ООН не приняли российскую повестку заседания по конфликту с Украиной из-за инцидента в Керченском проливе.

В свою очередь Украина призвала к ужесточению санкций против России из-за атаки в Керченском проливе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net