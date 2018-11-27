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27. 11. 2018

Берлин: Киев должен предоставить доказательства событий на Азове

Украина должна предоставить доказательства конкретных событий 25 ноября, в результате которых Россия захватила украинские суда и военных в Азово-Керченской акватории. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

По ее словам, обстоятельства инцидента до сих пор не полностью ясны, однако критически важно избежать эскалации конфликта.

"Украина должна предоставить доказательства конкретных событий. Россия должна обеспечить свободный проход по водным путям, и она не должна действовать непропорционально", - сказала министр.

При этом Урсула фон дер Ляйен призвала Россию отпустить украинских моряков и вернуть корабли.

"Вопрос в уважении территориальной целостности и в желании не допускать споров. Кремль нарушил эти правила и принципы за последние годы. В этой нынешней ситуации обе стороны, Россия и Украина, должны продемонстрировать, что они активно способствуют деэскалации", - добавила министр.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили обострении ситуации в Азовском море. В частности, российский лидер попросил канцлера "повлиять" на Украину.

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Источник: korrespondent.net

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