В ЕП призвали Россию и Украину к сотрудничеству для решения кризиса

Глава Европарламента Антонио Таяни призвал Россию и Украину к сотрудничеству для позитивного решения ситуации в Керченском проливе. Об этом он заявил во вторник, 27 ноября, сообщает ТАСС.

До этого Таяни провел переговоры со спикером Верховной рады Андреем Парубием.

"Растущая напряженность между Россией и Украиной вызывает беспокойство. Я призываю к полному соблюдению действующих соглашений и международного права. И я прошу обе стороны сотрудничать в поисках позитивного решения", - сказал он.

С похожим заявлением накануне выступил госсекретарь США Майк Помпео, который призвал президента Украины и России к прямым переговорам после конфликта, произошедшего в Керченском проливе.

В ответ в Кремле заявили, что в переговорах нет необходимости, поскольку "ситуация уже урегулирована".

Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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Источник: korrespondent.net