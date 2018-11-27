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27. 11. 2018

В ЕП призвали Россию и Украину к сотрудничеству для решения кризиса

Глава Европарламента Антонио Таяни призвал Россию и Украину к сотрудничеству для позитивного решения ситуации в Керченском проливе. Об этом он заявил во вторник, 27 ноября, сообщает ТАСС.

До этого Таяни провел переговоры со спикером Верховной рады Андреем Парубием.

"Растущая напряженность между Россией и Украиной вызывает беспокойство. Я призываю к полному соблюдению действующих соглашений и международного права. И я прошу обе стороны сотрудничать в поисках позитивного решения", - сказал он.

С похожим заявлением накануне выступил  госсекретарь США Майк Помпео, который призвал президента Украины и России к прямым переговорам после конфликта, произошедшего в Керченском проливе. 

В ответ в Кремле заявили, что в переговорах нет необходимости, поскольку "ситуация уже урегулирована".

Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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Источник: korrespondent.net

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