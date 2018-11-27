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27. 11. 2018

В Афганистане погибли трое военных США

На востоке Афганистана возле города Газни произошел взрыв, в результате чего погибли трое военнослужащих США из миссии НАТО и еще трое получили ранения.

Об этом сообщает The Washington Post во вторник, 27 ноября.

По информации военных США, на обочине дороги произошел взрыв самодельного устройства. В это время проезжал военный автомобиль, в котором находились американские солдаты.

Отмечается, что миссия военнослужащих Афганистана и НАТО проводит патрулирование около города Газни.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее не менее 26 человек погибли и более 50 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва на военной базе в провинции Хост на востоке Афганистана. До этого произошел взрыв в зале бракосочетаний в Кабуле. Тогда погибли более 40 человек.

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Источник: korrespondent.net

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