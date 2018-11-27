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27. 11. 2018

Возможны санкции. В ЕС готовят заявление по конфликту на Азове – журналист

Страны-участницы Евросоюза работают над совместным заявлением относительно захвата украинских катеров и их экипажей в Керченском проливе. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter.

"28 стран ЕС работают над совместным заявлением относительно Азовского моря и Керченского пролива", - написал журналист.

Он отметил, что примерно шесть-семь стран ЕС выступают за введение новых санкций против России.

"Но если это произойдет, это, вероятно, будет длительный процесс (как всегда)", – написал Йозвяк.

EU28 working on a common statement on #AzovSea & #KerchStrait. around 6-7 EU member states would consider further sanctions on #Russia but if it happens it is likely to be a long process (as always). #Ukraine #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 27 ноября 2018 г.

Ранее в Европарламенте призвали Россию и Украину к сотрудничеству для решения кризиса.

Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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Источник: korrespondent.net

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