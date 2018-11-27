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27. 11. 2018

Нападавший на автобус с футболистами Боруссии получил 14 лет тюрьмы

Суд присяжных в немецом Дортмунде во вторник, 27 ноября, приговорил к 14 годам лишения свободы Сергея В., обвиненного в нападении на немецкую местную команду Боруссия.

29-летний уроженец России признан виновным в покушении на убийство 28 человек. Ранее прокурор просил о пожизненном заключении, защита настаивала на наказании сроком менее 10 лет.

Как известно, взрывы у автобуса дортмундской Боруссии произошли 11 апреля 2017 года. Гражданин России и Германии Сергей В. был задержан по этому делу через десять дней.

Его вычислили из-за приобретения нескольких десятков тысяч опционных сертификатов на не очень активно торгуемые акции дортмундского футбольного клуба. По оценке DW, при разных вариантах падения курса ценных бумаг, он мог получить прибыль от 550 тысяч до миллиона евро.

На суде Сергей В. признался, что изготовил взрывчатые устройства и разместил их недалеко от дороги, по которой проезжал автобус футбольного клуба. При этом он утверждал, что не планировал никого убивать, а просто хотел просто сымитировать нападение.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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