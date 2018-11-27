Лента RSS
Подписаться на ленту
27 ноября 2018, вторник, 23:25
-1°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,41
27. 11. 2018

В Беларуси расстреляли мужчину, осужденного за убийство шести человек

В Беларуси казнили одного из четырех фигурантов дела о "черных риелторах" Семена Бережного. Об этом сообщили родные осужденного, пишет Tut.by во вторник, 27 ноября.

Когда именно состоялась казнь, пока неизвестно.

Отмечается, что кроме Бережного, по делу "черных риелторов" был осужден 36-летний Игорь Гершанков. О его судьбе пока ничего неизвестно, письма не приходят уже месяц.

Ранее в Иране двух человек казнили за экономические правонарушения.

Также сообщалось, что в США впервые с 2013 года заключенного казнили на электрическом стуле.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Вот что за фигня?!
- Что?
- Пытаешься нормально провести время, отдохнуть хорошенько с ними, куда-нибудь съездить, а они просто мимо проходят!
- Ты о ком?
- О выходных!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.