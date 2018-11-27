На видео попала переброска Су-27 вертолетом

В Сети появилось видео операции по переброске Су-27 с помощью вертолета в российском Санкт-Петербурге во вторник, 27 ноября.

На кадрах видно, как Ми-26 с 15-тонным истребителем "на буксире" пролетает над городом.

Как сообщает РИА Новости, вертолет вылетел с аэродрома Левашово, забрал Су-27 из Пушкина и доставил его в военно-исторический парк в Кронштадте.

Ми-26 – тяжелый транспортный вертолет, построен в 70-х по одновинтовой схеме с рулевым винтом и неубирающимся в полете шасси. Весит более 28 тонн, а на внешней подвеске может переносить до 20 тонн груза.

Су‑27 – многоцелевой истребитель‑перехватчик большого радиуса действия. Принят на вооружение в 1984 году. На сегодня Су‑27 – один из основных самолетов в странах СНГ, состоит на вооружении в Индии и Китае.

Ранее ВСУ обнародовали видео, как вертолет Ми-24 сбивает над Лисичанском разведывательный беспилотник Орлан-10.

Также на видео показали учения ВСУ у Азовского моря. Украинские военные отработали условный обстрел десантных кораблей противника на подходах к берегу из РСЗО Ураган.

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Источник: korrespondent.net