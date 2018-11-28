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28. 11. 2018

Константинополь распускает архиепископство РПЦ в Западной Европе − СМИ

Вселенский патриархат решил распустить архиепископство РПЦ в Западной Европе. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщило издание Оrthodoxie со ссылкой на источники.

Отмечается, что решение, отменяющее патриарший Томос 1999 года, было принято на собрании Священного синода на Фанаре.

Напомним, 22 января 1971 года Константинопольский патриархат возобновил свою юрисдикцию над приходами бывшего русского Западноевропейского экзархата, превратив его в Русскую православную архиепископию Западной Европы.

Согласно Томосу, который Варфоломей дал 19 июня 1999 года архиепископству Православных приходов русской традиции, экзархат должен был подчиняться Вселенскому патриархату, но действовать по собственному уставу, утвержденному Вселенским престолом, и сохранять русский литургический порядок. 

Экзархат на сегодня имеет 65 приходов, 32 общины, 11 действующих церквей, два монастыря, семь скитов. Они действуют во Франции (40 приходов), Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании.

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Источник: korrespondent.net

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