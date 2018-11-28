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28. 11. 2018

Facebook обвинили в молчании о подозрительной активности РФ

Сотрудники социальной сети Facebook еще в 2014 году заметили признаки подозрительной активности в соцсети со стороны России.

Об этом председатель комитета парламента Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дамиан Коллинз заявил во вторник, 27 ноября, на слушаниях в Палате общин по вопросу дезинформации и фейковых новостей.

Ранее в Facebook утверждали, что не знали о подобной активности со стороны России до окончания президентских выборов в США в 2016 году.

Коллинз процитировал внутреннюю переписку Facebook, полученную от американской компании - поставщика программного обеспечения.

В частности, в одном из электронных писем упомянут инженер Facebook, который в октябре 2014 года сообщил, что российский IP-адрес перехватывал "три миллиарда единиц данных в день".

Речь идет о возможностях соцсети, которые позволяют рекламодателям собирать большое количество данных пользователей. Вопрос в том, передали ли эту информацию дальше или скрыли, добавил парламентарий.

В свою очередь, Facebook в ответ на запрос информагентства AFP заявил, что в то время специалисты компании не обнаружили "доказательств конкретной российской деятельности".

Вице-президент Facebook по политическим вопросам Ричард Аллан назвал обнародованную информацию "в лучшем случае необъективной, а в худшем − вводящей в заблуждение".

По его мнению, представленные электронные письма являются "неподтвержденным пристрастным изложением" ситуации.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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