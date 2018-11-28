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28. 11. 2018

Европа должна усилить помощь Украине − Госдеп

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Европа должна делать больше для поддержки Украины и ужесточить санкции в отношении России. Об этом спикер Госдепа сообщила во время пресс-брифинга во вторник, 27 ноября.

Она назвала конфликт в Керченском проливе опасным продолжением агрессивного поведения России и подчеркнула, что США поддерживают территориальную целостность Украины.

Также Науэрт напомнила, что госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с украинским лидером Петром Порошенко предложил поддержку Украине и выразил озабоченность действиями РФ.

США пообещали Украине военную помощь − Порошенко

Представитель Госдепа указала, что США обсуждают ситуацию Украины в НАТО, ОБСЕ, ООН, а также с международными партнерами.

"Мы бы хотели, чтобы европейские союзники оказывали большую поддержку Украине. США заняли решительную позицию по поддержке Украины, мы бы хотели, чтобы другие страны также делали больше", − отметила Науэрт.

По ее словам, многие европейские страны ввели санкции в отношении России из-за Крыма и Украины.

"Но не все эти санкции, как сказали мне эксперты, были введены в полной мере", − заявила Науэрт, отметив, что Вашингтон ожидает от союзников полной реализации санкционной политики, в частности, пересмотра позиции по Северному потоку-2.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и его европейские партнеры не довольны обострением отношений между Украиной и Россией и предпринимают усилия по решению проблемы.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были ранены шесть украинских военнослужащих.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ" и возбудили уголовное дело по факту нарушения государственной границы. 

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Источник: korrespondent.net

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