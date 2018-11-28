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28. 11. 2018

Мексика вручит зятю Трампа орден

Советнику и зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру правительство Мексики вручит одну из высших государственных наград – орден Ацтекского орла. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщил мексиканский МИД.

Отмечается, что награду вручат за "выдающиеся заслуги в достижении нового соглашения между Мексикой, США и Канадой (Т-МЕС)".

"Господин Кушнер сыграл фундаментальную роль в течение всего процесса переговоров, поддержав в решительной манере развитие торговых переговоров между странами", – говорится в коммюнике ведомства. 

МИД Мексики подчеркнул, что участие Кушнера стало решающим в обеспечении невыхода США из соглашения NAFTA путем начала соответствующих переговоров.

Т-МЕС в Мексике называют договор о Североамериканской зоне свободной торговли USMCA, который должен быть подписан на саммите G20 в Буэнос-Айресе и придет на смену действующему с 1994 года NAFTA.

Напомним, в конце августа США, Канада и Мексика начали переговоры о реформе крупнейшей в мире зоны свободной торговли (NAFTA).

Еще в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал разорвать договор NAFTA, называя его "худшей торговой сделкой, когда-либо заключенной" Вашингтоном. Однако позже американский лидер решил не прекращать сотрудничество в рамках соглашения, а добиваться более выгодных условий торговли для США.

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Источник: korrespondent.net

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