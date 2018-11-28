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28. 11. 2018

Трамп недоволен работой главы ФРС США

Президент США Дональд Трамп рассказал о недовольстве работой председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, обвинив руководство ведомства в спаде на фондовых рынках. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

По словам американского лидера, он "ни капли не рад" назначению Пауэлла на должность главы ФРС, хотя сам выдвинул его на этот пост в ноябре 2017 года.

"Я никого не обвиняю, но просто говорю вам, что ФРС в своей работе далека от реальности", − сказал Трамп, подчекнув, что ФРС − "гораздо большая проблема, чем Китай".

Напомним, Трамп считает главной угрозой его успехам на посту повышение ключевой ставки Федеральной резервной службой.

В сентябре ФРС приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам до с 2 до 2,25% годовых. Это было третье повышение за 2018 год, а четвертое ожидается в декабре.

В середине ноября сенаторы Джефф Флэйк и Крис Кунс направили Трампу письмо с просьбой прекратить критику главы ФРС. 

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Источник: korrespondent.net

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