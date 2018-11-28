В Лондоне запретили рекламу фастфуда в транспорте

В Лондоне с 25 февраля следующего года запретят рекламировать фастфуд в общественном транспорте. Как сообщает ВВС, плакаты с едой и напитками с высоким содержанием жира, соли и сахара, исчезнут из метро, наземных электричек и автобусов.

Кроме того, она будет запрещена на подконтрольных Транспортному управлению Лондона (TfL) дорогах (включая дорожные развязки и автобусные остановки), в такси и арендованных автомобилях с водителем, на речном общественном транспорте, трамваях, подъемнике Emirates Air Line и автовокзале Victoria.

Мэр Лондона Садик Хан заявляет, что пытается таким образом решить проблему детского ожирения, которую он назвал "бомбой замедленного действия". "Уменьшение демонстрации рекламы вредной еды играет свою роль - не только для детей, но и для родителей, семей и опекунов, которые покупают еду и готовят детям", - считает он.

Однако Ассоциация рекламных агентств убеждена, что запрет мало повлияет на более широкие общественные проблемы, которые приводят к ожирению. Кроме того, он может привести к подорожанию проезда в транспорте – в результате нового запрета Транспортное управление Лондона потеряет доходы от рекламы, что может повлиять на цену билетов.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые за всю историю своей деятельности в Украине закрыла свое заведение.

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Источник: korrespondent.net