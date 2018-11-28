Стала известна причина крушения Boeing в Индонезии

Специалисты расшифровали данные "черного ящика" самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение в октябре. Они показали, что пилоты старались избежать падения почти с самого момента взлета, сообщает New York Times.

Бортовой самописец показал "фатальную борьбу между человеком и машиной", так как нос самолета более 20 раз опасно опускался вниз на протяжении 11-минутного полета.

"Пилоты умудрялись поднимать нос снова и снова, пока, наконец, не потеряли контроль, и самолет стал падать в океан со скоростью 450 миль в час", - пишет издание.

Данные бортового самописца подтверждают версию, что компьютеризированная система, установленная на самолетах Boeing 737, из-за неправильной информации, получаемой от датчиков на фюзеляже, привела к сваливанию самолета.

Предварительный отчет об авиакатастрофе, подготовленный индонезийскими следователями, должен быть представлен в ближайшее время.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет. Лайнер пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета.

Позже стало известно, что разбившийся в Индонезии Boeing был технически неисправен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net