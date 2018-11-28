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28. 11. 2018

В Греции проходит масштабная забастовка

В Греции крупнейшее объединение профсоюзов частного сектора объявило 24-часовую забастовку с требованиями повысить пенсии и отменить реформу трудового законодательства, введенную для спасения греческой экономики. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает Ekathimerini.

"Самое большое объединение профсоюзов частного сектора Греции, GSEE, объявило о 24-часовой забастовке против сокращения пенсий и за отмену реформы трудового законодательства, введенной третьей программой спасения (греческой экономики - ред.), которая завершилась в августе", - говорится в сообщении.

Профсоюзы также требуют повышения пенсий, снижение налогов и восстановления минимальной заработной платы на уровне 751 евро вместо нынешних 580 евро.

Указано, что в стране в среду также отменены все поезда и паромы. В Афинах не будет работать общественный транспорт, в том числе железнодорожные маршруты в аэропорт.

В центре греческой столицы также ожидаются два протестных шествия.

Ранее греческие журналисты ушли со своих рабочих мест на 24 часа накануне всеобщей забастовки против длительных мер экономии в стране.

Перед этим сообщалось, что в Австрии прошла двухчасовая забастовка железнодорожников, остановились все поезда.

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Источник: korrespondent.net

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