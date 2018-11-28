Лента RSS
Подписаться на ленту
28 ноября 2018, среда, 15:42
-5°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,42
28. 11. 2018

В Италии глава МВД на экскаваторе разрушил виллу мафии

Глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини взялся лично крушить виллу мафиозного клана в Риме. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в среду, 28 ноября.

Сообщается, что для нанесения первого удара министр надел на голову каску и сел за руль экскаватора.

Чиновник пообещал ровнять с землей все незаконные постройки и безжалостно преследовать криминалитет.

Отмечается, что эта вилла принадлежала гангстерам из влиятельного мафиозного клана.

Как сообщалось, в Италии полиция конфисковала восемь вилл, незаконно построенных известным мафиозным кланом.

В Риме начали сносить виллы мафии

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

С повсеместным распространением смартфонов люди стали забывать, какие компоненты входят в состав освежителя воздуха.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.