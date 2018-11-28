В России разбился вертолет, есть жертвы

Один человек погиб и пять пострадали в результате аварии транспортного вертолета Ми-26 в Ненецком автономном округе России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию из оперативного штаба на месте аварии в среду, 28 ноября.

"Вертолет ЮТэйра выполнял полет на площадку Пижма и, не долетев полкилометра, из-за сложных метеоусловий и плохой видимости стал экстренно снижаться. При посадке разбился", – говорится в сообщении.

На борту были шесть человек, один погиб, пятеро, по предварительным данным, легко ранены, сообщил источник.

"Авария произошла в сложных метеоусловиях. Почти при нулевой видимости. Причина либо в ошибке пилота при незапланированной посадке, либо в отказе техники", – рассказали в штабе.

Ранее во время жесткой посадке в Тверской области России погиб пилот вертолета Ми-8. Он выполнял облет трубопровода. Инцидент произошел из-за технической неисправности.

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Источник: korrespondent.net