ЕС одобрит санкции против Италии из-за несоблюдения бюджета

Государства Евросоюза согласились одобрить санкционную процедуру против Италии из-за несоблюдения бюджетных правил ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа Комитета по вопросам экономики и финансов, органа Совета ЕС, состоящего из представителей национальных правительств.

"В целом комитет считает, что критерий долга следует считать неподходящим. Таким образом, процедура чрезмерного дефицита является обоснованной на основе долга", - говорится в документе.

Собеседник агентства в ЕС отметил, что проект все еще подлежит изменениям, но его выводы не являются противоречивыми.

Официальное принятие решения комитетом ожидается в четверг, 29 ноября. Такая поддержка со стороны государств-членов ЕС позволит Европейской комиссии рекомендовать открыть дисциплинарную процедуру. Она может стать беспрецедентным шагом, который может привести к финансовым санкциям.

Напомним, 21 ноября Европейская комиссия окончательно отвергла переработанный план бюджета Италии на 2019 год. Как пояснили чиновники в Брюсселе, этот шаг связан с "превышением согласованных параметров дефицита".

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Источник: korrespondent.net