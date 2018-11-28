Лента RSS
Подписаться на ленту
28 ноября 2018, среда, 22:13
-3°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,42
28. 11. 2018

Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию на Азовском море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Анадолу в среду, 28 ноября.

В ходе беседы Трамп и Эрдоган обсудили напряженность между Украиной и Россией, возникшую на фоне последних событий в Керченском проливе. Также лидеры двух стран условились о двусторонней встрече на полях саммита G-20 в Буэнос-Айресе.

Отмечается, что Эрдоган проинформировал Трампа о содержании состоявшихся сегодня телефонных разговорах с президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Эрдогана и Порошенко. Они обсудили ситацию в акватории Керченского пролива, а также введение военного положения в Украине.

Также сообщалось, что Петр Порошенко запрашивал телефонный разговор с Владимиром Путиным, но в Москве ему не ответили. Позже в Кремле объяснили отказ поговорить с Порошенко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

С повсеместным распространением смартфонов люди стали забывать, какие компоненты входят в состав освежителя воздуха.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.