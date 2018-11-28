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28. 11. 2018

На выборах президента Грузии побеждает независимый кандидат – опрос

Во втором туре выборов президента в Грузии побеждает независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия Грузинская мечта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные экзит-полов в среду, 28 ноября.

По данным опроса Гэллап интернешнл Зурабишвили, набирает 58% голосов, а ее соперник Григол Вашадзе, выдвинутый оппозиционным объединением Сила в единстве и бывшей партией власти Единое национальное движение, – 42% голосов.

Эти данные были получены на 18:00 по тбилисскому времени – за два часа до закрытия избирательных участков, в результате опроса 10 тысяч избирателей.

Согласно экзит-полу компании Эдисон Рисерч, Саломе Зурабишвили побеждает с 55% голосов (у Вашадзе – 45% голосов).

Вскоре будут опубликованы окончательные данные опросов по состоянию на 20:00 местного времени, когда закроются избирательные участки.

В свою очередь экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал граждан страны не признавать итоги второго тура президентских выборов и начать массовые акции протеста.

"Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы", – заявил Саакашвили в эфире телекомпании Рустави-2.

Напомним, нынешние выборы президента Грузии – последние путем прямого голосования. Президент Грузии будет избран сроком на шесть лет. В последующих выборах главу государства будут избирать 300 членов Избирательной коллегии.

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Источник: korrespondent.net

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