Группа неизвестных похитила из аукционного дома в Вене полотно "Залив, море, зеленые скалы" французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара.

Об этом сообщает Associated Press в среду, 28 ноября.

Отмечается, что инцидент произошел еще в понедельник. Трое мужчин проникли в аукционный дом Dorotheum, где сняли со стены картину, которая находилась на втором этаже. Затем похитители скрылись, используя для этого три разных выхода из здания.

В среду австрийская полиция опубликовала фотографии похитителей.

По разным данным, украденная картина оценивается в 120-160 тысяч евро.

Cмотрите фотогалерею: В Вене похитили картину Ренуара

Похожий инцидент произошел в прошлом году во Франции. Из аукционного дома в городе Сен-Жермэн-ан-Ле украли картину Ренуара. Полотно под названием "Портрет молодой девушки со светлыми волосами" должны были продать на торгах на следующий день.

Ранее сообщалось, что в Румынии нашли картину Пабло Пикассо Tête d’Arlequin, похищенную из музея в Роттердаме в 2012 году. Эта работа оценивается в 800 тысяч евро.

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Источник: korrespondent.net