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28. 11. 2018

КНДР и Южная Корея проведут инспекцию железных дорог

Власти Северной и Южной Кореи договорились провести совместную инспекцию двух железнодорожных путей в КНДР для их модернизации и соединения трансграничных магистралей между странами.

Об этом сообщает Yonhap в среду, 28 ноября.

"В среду Южная и Северная Кореи договорились провести 18-дневную инспекцию двух железнодорожных путей на западе и востоке КНДР для их модернизации и соединения трансграничной железнодорожной линии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекцию 1200 километров железнодорожных путей начнут уже в эту пятницу.

Ранее стало известно, что КНДР и Южную Корею соединили дорогой впервые за 14 лет. Она будет использоваться для совместных будущих операций по поиску останков людей, которые погибли в Корейской войне 1950-1953 годах.

Также Северная Корея показала, как происходят подрывы охранных пунктов, расположенных в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей.

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Источник: korrespondent.net

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