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29. 11. 2018

НАТО проводит крупные киберучения в Эстонии


Киберучения по отработке координации между странами-членами НАТО начинаются в Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Альянса в четверг, 29 ноября.
 
В учениях, проводимых в 11-й раз, принимают участие около 700 человек из государств-членов НАТО, государств-партнеров, промышленных и научных кругов.
 
В ходе учений будут отрабатываться и проведение военных операций в киберпространстве.
 
Напомним, ранее более 50 стран и 150 компаний подписали документ по борьбе с преступностью в киберпространстве. Кроме того, сообщалось, что в США создадут агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

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Источник: korrespondent.net

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