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29. 11. 2018

Назарбаев посоветовал недовольным жизнью погулять по кладбищу


Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал граждан, недовольных уровнем жизни в стране, пройтись по местам, где "намного хуже", сообщает Интерфакс.
 
"Мы часто жалуемся в жизни: того не хватает, этого не хватает. Если сильно жизнь стала в тягость, иди, походи по больницам, в крайнем случае – походи по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе", – посоветовал он.
 
По словам лидера Казахстана, жители страны жалуются на проблемы, хотя они здоровы. "Руки-ноги целые, волосы на голове рвем: ой как плохо стало", – заявил Назарбаев.
 
Президент Казахстана отметил, что все трудности можно преодолеть, если "взять себя в руки и много работать". 

В Казахстане приняли закон о праве Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез
 
Напомним, Назарбаев утвердил изменения в указе о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу.

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Источник: korrespondent.net

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