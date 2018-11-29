Лента RSS
Подписаться на ленту
29 ноября 2018, четверг, 04:30
-6°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,42
29. 11. 2018

Трамп допустил помилование Манафорта

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности помилования экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, сообщает The New York Post.

"Это никогда не обсуждалось, но я не бы не стал снимать этот вопрос с обсуждения. Зачем это делать?" – сказал американский лидер.

Напомним, жюри присяжных в суде Александрии (штат Вирджиния) 22 августа вынесло вердикт по делу Манафорта, признав его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Манафорту грозит до 80 лет заключения по совокупности всех обвинений. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос помилования политтехнолога. 

Чтобы избежать второго судебного процесса, Манафорт заявил, что готов признать часть обвинений против себя и сотрудничать со следствием.

Дело Манафорта рассматривают в рамках расследования спецпрокурора Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Трампа и его помощников подозревают в связях с российскими властями. Американский президент, его помощники и Россия отрицают обвинения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

С повсеместным распространением смартфонов люди стали забывать, какие компоненты входят в состав освежителя воздуха.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.