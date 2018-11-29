Турция готова стать посредником между Украиной и РФ



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в телефонной беседе с лидером России Владимиром Путиным обсуждался вопрос посреднической роли Турции в деле урегулирования конфликта РФ и Украины в Черном море, сообщает Интерфакс.



"В ходе беседы с Путиным этот вопрос (инцидента в Керченском проливе – ред.) обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника", – сообщил он журналистам в аэропорту перед отлетом на саммит G20.



Эрдоган отметил, что обсуждение проблемы планируется продолжить на встрече на полях саммита.



Ранее сообщалось о телефонном разговоре Эрдогана и Порошенко. Они обсудили ситуацию в акватории Керченского пролива, а также введение военного положения в Украине. Кроме того, Эрдоган обсудил напряженность между Украиной и Россией с Трампом.

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Источник: korrespondent.net