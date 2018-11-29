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29. 11. 2018

Первое издание Гоголя продали на аукционе за 225 тысяч долларов


Первое издание Вечеров на хуторе близ Диканьки Николая Гоголя было продано на аукционе в Лондоне за 225 тысяч долларов, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на аукционный дом Christie's.
 
Речь идет о сборнике произведений Гоголя, изданном в Санкт-Петербурге в 1832 году.

Сорник повестей Гоголя, напечатанный в 1832 году в типографии А. Плюшара в Санкт-Петербурге, стал самым дорогим из более чем двухсот лотов на аукционе, завершивших "русскую неделю" торгов в Лондоне. Оценочная стоимость лота была превышена в три раза.
 
Напомним, ранее книгу о Гарри Поттере с ошибками продали за 74 тысячи долларов.
Также, стало известно, что к печати готовят два неизданных рассказа Эрнеста Хемингуэя.

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Источник: korrespondent.net

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