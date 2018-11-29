Первое издание Гоголя продали на аукционе за 225 тысяч долларов

Первое издание Вечеров на хуторе близ Диканьки Николая Гоголя было продано на аукционе в Лондоне за 225 тысяч долларов, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на аукционный дом Christie's.
Сорник повестей Гоголя, напечатанный в 1832 году в типографии А. Плюшара в Санкт-Петербурге, стал самым дорогим из более чем двухсот лотов на аукционе, завершивших "русскую неделю" торгов в Лондоне. Оценочная стоимость лота была превышена в три раза.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby