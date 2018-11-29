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29. 11. 2018

Самолет Трампа повредили в аэропорту Нью-Йорка


Принадлежащий президенту США Дональду Трампу частный самолет в среду, 28 ноября, получил повреждения в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия, сообщает Associated Рress.
 
Boeing 757 Трампа пострадал при столкновении с другим воздушным судном. Инцидент произошел на земле. Второй самолет в время движения к месту стоянки задел крыло лайнера американского лидера. 
 
В результате происшествия никто не пострадал. Белый дом и компания Trump Organization комментировать инцидент не стали.

Самолет Трампа мог взорваться – СМИ
 
Напомним, ранее самолет первой леди США Мелании Трамп  примерно через 10 минут после взлета задымился и был вынужден вернуться на авиабазу вылета.

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Источник: korrespondent.net

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