Самолет Трампа повредили в аэропорту Нью-Йорка



Принадлежащий президенту США Дональду Трампу частный самолет в среду, 28 ноября, получил повреждения в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия, сообщает Associated Рress.



Boeing 757 Трампа пострадал при столкновении с другим воздушным судном. Инцидент произошел на земле. Второй самолет в время движения к месту стоянки задел крыло лайнера американского лидера.



В результате происшествия никто не пострадал. Белый дом и компания Trump Organization комментировать инцидент не стали.



Самолет Трампа мог взорваться – СМИ



Напомним, ранее самолет первой леди США Мелании Трамп примерно через 10 минут после взлета задымился и был вынужден вернуться на авиабазу вылета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net