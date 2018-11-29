Лента RSS
Подписаться на ленту
29 ноября 2018, четверг, 07:30
-6°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,42
29. 11. 2018

Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе


Президент США Дональд Трамп подтвердил свое поручение подготовить ему отчет об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, сообщает New York Post.

"Вопрос том, предупреждали ли украинские корабли россиян о своем проходе. У них есть система, и она работала. Мне не понравился этот инцидент. Мы получим детальный отчет и выясним, что произошло", – заявил американский лидер на встрече с журналистами в Белом доме.

Трамп также повторил, что примет решение о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Аргентине после изучения отчета.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. Под арестом оказались 24 моряка.

ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Россия назвала действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Страны обменялись нотами протеста. В связи с конфликтом в Керченском проливе Украина ввела военное положение в 10 областях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

С повсеместным распространением смартфонов люди стали забывать, какие компоненты входят в состав освежителя воздуха.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.