Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе



Президент США Дональд Трамп подтвердил свое поручение подготовить ему отчет об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, сообщает New York Post.

"Вопрос том, предупреждали ли украинские корабли россиян о своем проходе. У них есть система, и она работала. Мне не понравился этот инцидент. Мы получим детальный отчет и выясним, что произошло", – заявил американский лидер на встрече с журналистами в Белом доме.

Трамп также повторил, что примет решение о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Аргентине после изучения отчета.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. Под арестом оказались 24 моряка.

ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Россия назвала действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Страны обменялись нотами протеста. В связи с конфликтом в Керченском проливе Украина ввела военное положение в 10 областях.

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Источник: korrespondent.net